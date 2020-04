Epidemia koronawirusa. Nie pracują lekarze orzecznicy. Ludzie nie wiedzą, co z ich świadczeniami

Z powodu epidemii koronawirusa państwo działa w wyjątkowym trybie. To dotyczy m.in. pracy inspektoratów ZUS, które przestały przyjmować interesantów. 3 kwietnia na stronie Zakładu pojawił się komunikat o odwołaniu do 24 kwietnia wizyt u lekarzy orzeczników.

"Dotychczas odwołane zostały badania zaplanowane w okresie od 16 marca do 10 kwietnia. Aktualnie będziemy odwoływać badania, które miały być przeprowadzone w okresie od 14 do 24 kwietnia 2020. Pracownicy ZUS poinformują o tym osoby umówione na badania. Nowe terminy badań będą ustalane w późniejszym czasie – jeśli będzie to konieczne" – czytamy w komunikacie.

Część osób, które pobierają zasiłki i renty, odebrała to jako sygnał, że wypłata świadczeń nie zostanie przedłużona. - Na stronach ZUS ani rządowych nie ma żadnych informacji co do sposobu rozstrzygnięcia tego problemu, a w praktyce brak decyzji co do powyższych świadczeń oznacza już w przyszłym miesiącu brak środków do życia dla tysięcy obywateli – napisał Zbigniew Maciejewski.