Epidemia w San Francisco. Tak z koronawirusem walczy technologiczna stolica świata

Koronawirus szybko się rozprzestrzenia. Według WHO, Stany Zjednoczone Ameryki mogą stać się nowym epicentrum pandemii. Dziś największym polem walki po tej stronie Atlantyku jest Nowy Jork. Restrykcje obowiązują też w leżącym na zachodnim wybrzeżu San Francisco , które ze znajdującą się na południu Doliną Krzemową, tworzy największe skupisko firm technologicznych na świecie.

Rząd USA zaoferował obywatelom pomoc. Dostaną po 1200 dolarów jednorazowego zasiłku, a do tego 500 dolarów na każde dziecko. W San Francisco dotyczy to grupy o najniższych zarobkach, które w skali roku zarabiają poniżej 82 tys. 200 dolarów (lub 117 tys. 400 na rodzinę). W mieście wprowadzono też obostrzenia, które można porównać do tych, obowiązujących w Polsce. Chodzi o nakaz pozostania w domach, izolację, wyjścia tylko w istotnych sprawach, zamknięcie restauracji, kin, teatrów.