Europa przyspiesza. Polsce to się nie podoba. "Wyzwanie nie do udźwignięcia"

Transformacja energetyczna w Europie. Oto stanowisko Polski

Wicepremier zauważył, że obecna polityka Unii Europejskiej dotycząca, chociażby realizacji pakietu Fit for 55 przyspieszyła. - Wyzwanie nie do udźwignięcia - skomentował polityk.

- Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której polska energetyka znalazłaby się w rękach zagranicznego kapitału. Budowanie na kredyt oznacza, że trzeba go spłacać i jeszcze zarabiać. W takiej sytuacji musielibyśmy zapomnieć o taniej energii, energia musiałaby drożeć - stwierdził polityk PiS -u.

Przypomnijmy, że celem pakietu "Fit for 55" jest zredukowanie do 2030 r. emisji CO2 o co najmniej 55 proc. w stosunku do 1990 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. To jeden z kluczowych dokumentów Europejskiego Zielonego Ładu.