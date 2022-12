Polska nie zatrzymała Unii. Prace nad pakietem klimatycznym przyspieszają

O sprawie pisze "Rzeczpospolita", która zauważa, że na kilka dni przed przerwą świąteczną Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły porozumienie, które dotyczy kluczowych fragmentów pakietu legislacyjnego Fit for 55. To właśnie ten pakiet ma doprowadzić Unię Europejską do redukcji emisji dwutlenku węgla o 55 proc. w 2030 r.

To ma być krok w kierunku całkowitej neutralności klimatycznej kontynentu. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu UE postawiła sobie za cel osiągnąć to do 2050 r.

Wojna nie zatrzymała transformacji

"Rz" podaje, że z całego pakietu kilkunastu aktów prawnych unijni politycy wciąż muszą dokończyć negocjacje kilku. Niemniej można już stwierdzić, że machiny legislacyjnej nie zatrzymała wojna w Ukrainie, na co liczył polski rząd.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Budowa elektrowni atomowej w Polsce. "Jest wiele niewiadomych. Musi być zapewniony zbyt energii po stałej cenie"

Jako argument za wstrzymaniem prac Polska próbowała wykorzystać rosnące ceny energii. Inni uczestnicy negocjacji uznali to jednak za kontrargument przeciwko zawieszeniu prac nad Fit for 55.

Wojna nie zakłóciła ani Fit for 55, ani Zielonego Ładu. Wręcz przeciwnie, rządy i instytucje UE kontynuowały prace nad różnymi dokumentami, posuwając również naprzód te najtrudniejsze z nich – jak nowy ETS – w tym trudnym kontekście gospodarczym i politycznym. To duże zwycięstwo europejskiej polityki klimatycznej, ale i znak, że kwestia ta jest teraz znacznie bardziej zintegrowana z bezpieczeństwem energetycznym i konkurencyjnością niż w przeszłości – mówi "Rzeczpospolitej" Simone Tagliapietra, ekspert think tanku Bruegel.

Czym jest Fit for 55?

Fit for 55 to pakiet klimatycznych przyjęty przez Unię Europejską w lipcu 2021 r. Jego celem jest zredukowanie do 2030 r. emisji CO2 o co najmniej 55 proc. w stosunku do 1990 r. To jeden z kluczowych dokumentów Europejskiego Zielonego Ładu.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ekonomicznymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego Chatbota, klikając tutaj.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

energetyka energia emisja

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.