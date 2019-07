Ewa Chodakowska nie radzi sobie w biznesie? Powiększa przychody i utrzymuje milionowe zyski

"Firma Ewy Chodakowskiej ze spadkiem wpływów o 35 proc. i zyskiem mniejszym o połowę" - grzmią niektóre media. Problem w tym, że to… nieprawda. I wystarczy spojrzeć w dokumenty finansowe biznesów najbardziej znanej polskiej fit-trenerki. Kilka spółek Ewy Chodakowskiej sprzedaje coraz więcej. Zysk jest wciąż na wysokim poziomie.

(WP.PL) (Fot: WP)

- Według mediów analizujących moje ruchy biznesowe zaliczam właśnie "upadek". Natomiast fakty są takie, że to nasz najlepszy rok - napisała w mediach społecznościowych Ewa Chodakowska. - Dwa dni temu internet zalała fala artykułów na temat spadku wpływów mojej firmy o całe 30 proc. Interpretacja? Moje produkty się nie sprzedają, co mogłoby świadczyć o tym, że są kiepskiej jakości. Nasza spółka BeBio zalicza właśnie spadek przychodów, ponieważ na rzecz nowych projektów zrezygnowaliśmy z wielu działań, które stały pod parasolem spółki - dodaje.

I faktycznie widać to z dokumentów finansowych firm należących do Ewy Chodakowskiej i jej męża Eleftheriosa Kavouiksa (część dopiero zaczęła działalność i jeszcze nie ujawnia pełnych danych rocznych).

Zobacz także: Ewa Chodakowska trenuje ze swoją grecką "siostrą bliźniaczką"

Jak wynika z analizy money.pl - w 2017 roku Ewa Chodakowska i jej mąż w głównych spółkach mieli przychody na poziomie 22 mln 82 tys. zł. W tym czasie zysk wyniósł 16 mln 426 tys. zł.

Z kolei w 2018 roku firmy Chodakowskiej sprzedawały zdecydowanie więcej. Przychody wyniosły już 25 mln 744 tys. zł. Zysk zmalał do "tylko" 14 mln 97 tys. zł. Na niższy zysk wpływ miał wynik firmy tworzącej stroje kąpielowe, która zaliczyła stratę.

Jak wygląda sytuacja finansowa tej firmy Ewy Chodakowskiej i jej męża Eleftheriosa Kavouiksa? Żadnych długów, żadnych należności dla kontrahentów, żadnych nieopłaconych składek i podatków.

W money.pl dwa tygodnie temu wyjaśnialiśmy, jak wygląda biznesowe imperium Ewy Chodakowskiej. Wtedy jednak znane były wyniki wyłącznie jednej z jej firm - BeBio (a dokładnie BeBio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa). W tym wypadku długie i pełne nazwy są niestety konieczne. W ciągu roku przychody tej spółki BeBio osiągnęły poziom 12 mln 446 tys. zł. Z tego aż 9 mln 60 tys. zł trafiło na zysk.

To jednak tylko wyniki spółki komandytowej BeBio. I jest to szalenie ważne. Dlaczego? Bo Ewa Chodakowska ma również spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością BeBio (już nie komandytową). Nazywają się podobnie, ale to zupełnie różne podmioty pod względem prawnym i finansowym. Żeby na poważnie spojrzeć na wyniki finansowe Ewy Chodakowskiej, trzeba przejrzeć sprawozdania obu firm. A wtedy tezy dotyczące upadku biznesu są po prostu kuriozalne.

Dlaczego tak wygląda biznes i po co małżeństwu dwie spółki? To np. sposób, by rozłożyć odpowiedzialność za firmę i jej finanse. Chodzi o ograniczenie ryzyka odpowiedzialności majątkowej w przypadku kłopotów finansowych. I faktycznie jest to popularne rozwiązanie w biznesie. Identycznie układa swój Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska liczą zyski. Obie w ciągu roku zarobiły miliony złotych

Jak wyglądają wyniki drugiej firmy? W 2018 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 13 mln 298 tys. 348 zł. Koszty z działalności operacyjnej wyniosły 6 mln 218 tys. 456 zł. Ostatni rok przyniósł zatem zysk w kwocie 5 mln 549 tys. 689 zł. Spadł? Spadł, ale tylko w jednej firmie.

W tym samym czasie gigantycznie urósł w drugim podmiocie. Jak już pisaliśmy w money.pl, wiele wskazywało na to, że na barki spółki komandytowej trafiła część ciężaru prowadzenia działalności. W 2017 roku miała zaledwie 155 tys. zł na plusie, w 2018 roku było to przecież blisko 10 mln zł.

Ewa Chodakowska odpowiada również za inne firmy. To m.in. Mission Swim, czyli producent strojów kąpielowych. Jak wynika z danych finansowych, w ostatnim półroczu działalności firma zanotowała stratę 500 tys. zł. To jednak nie powinno dziwić, bo biznes się dopiero rozkręca.

Do tego Chodakowska jest właścicielką Be Bio Active Cosmetics, czyli firmy odpowiedzialnej za kosmetyki. Dokumenty finansowe tego podmiotu nie trafiły jeszcze do KRS (lub KRS jeszcze ich nie przetworzył). Nie powinno to jednak dziwić - firma odpowiedzialna za kosmetyki na dobre wystartowała w tym roku, więc na pierwsze podsumowania przyjdzie jeszcze czas.

- Staliśmy się poważnymi graczami na runku. Co, jak się okazuje, wielu firmom nie odpowiada. Jestem celem, wiem o tym - pisze w mediach społecznościowych Chodakowska. - Wszystkie nowe projekty dały nam łącznie już teraz najlepszy rok, jest dopiero lipiec - przekonuje trenerka. Tym samym zapowiada, że tegoroczne wyniki finansowe będą jeszcze lepsze.

Tagi: ewa chodakowska, biznesy ewy chodakowskiej, gospodarka , gospodarka polska , gospodarka , wiadomości

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące