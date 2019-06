F-35 będą sfinansowane spoza budżetu MON. Prezydencki minister zapewnia

Innego zdania jest opozycja. - Prezydent do USA pojechał na zakupy, a pół Polski się teraz śmieje. Ile będą kosztowały myśliwce F-35, ile będzie kosztowało tysiąc Amerykanów? - pytała retorycznie w Polsat News Urszula Pasławska z PSL. Wtórował jej Robert Kropiwnicki z PO. - Tryumfalizm głoszony przez rząd jest tragiczny. Bo to się tak kończy później, że my za to wszystko będziemy musieli zapłacić grube miliardy. A te F-35 to koszt około 50 miliardów zł z serwisowaniem, szkoleniem i tak dalej - powiedział.