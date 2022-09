Fatalne skutki kryzysu energetycznego. Były minister rolnictwa tłumaczy

Żywności w Polsce nie zabraknie

Ardanowski przypomniał też, że rolnictwo jest dużym odbiorcą energii z gazu, oleju opałowego i węgla. Przyznał, że podczas dyskusji rady "pojawiły się pewne niepokoje", że utrzymanie się wysokich cen surowców energetycznych może przełożyć się na "ogromne koszty w rolnictwie, których nie zrekompensują w żaden sposób wzrosty kosztów żywności". - To jest niemożliwe, żeby społeczeństwo zaakceptowało drastyczne wzrosty kosztów żywności - ocenił.

- Dzisiaj analizowaliśmy także pewne zmiany ekonomiczne w rolnictwie, opierając się na najbardziej aktualnych danych, które dotyczą 2021 roku, czasami pierwszego kwartału 2022 roku. To nie są dane, które są bardzo przydatne do podejmowania decyzji bieżących - przyznał były minister rolnictwa.

- Trzeba mieć pewne sposoby gromadzenia danych ze świata, trzeba mieć dane aktualne. Bo to jest niezbędne, aby rząd mógł podejmować również działania stabilizujące - przekonywał.

Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich została powołana w grudniu 2020 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę . Pełni rolę forum konsultacyjno–doradczego prezydenta.

Ceny nawozów mocno w górę

- Polski rolnik za tonę nawozu płaci w tej chwili 5-6 tys. zł. W dodatku nawozy są bardzo trudno dostępne - mówił w poniedziałek w programie "Newsroom" WP Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. – Rok temu płaciliśmy 1,5 tys. zł. Dwa tygodnie temu minister Henryk Kowalczyk powiedział, że ceny nawozów będą przystępne, że będzie to 3 tys. zł. Dziś rolnicy nie wiedzą, co mają zrobić, czy czekać na tę cenę, czy kupować po 5 tys. zł, bo za chwilę to będzie 8 tys. zł. Ludzie nie mają takich pieniędzy - dodał.