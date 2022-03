USA mają zwiększyć dostawy gazu LNG do Unii Europejskiej

Według informacji uzyskanych przez "Financial Times" USA mają dostarczyć dodatkowe 15 mld m sześć. gazu LNG do UE do końca 2022 roku. Ma to pomóc w uniezależnieniu się od rosyjskich dostaw tego paliwa do Europy. Wspólnota też analizuje sytuację, w której Rosja po prostu odetnie UE od tego paliwa zimą.