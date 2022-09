Finlandia chce się odgrodzić od Rosji. Oto co planuje zrobić

Generał Pasi Kostamovaara, szef Straży Granicznej, powiedział na konferencji prasowej, że budowa ogrodzenia to inwestycja, która może kosztować nawet kilkaset milionów euro. Nie chodzi tu tylko budowę samej zapory, ale także całej infrastruktury drogowej i założenie monitoringu.

Rosjanie szturmują fińską granicę

Ruch graniczny ze wschodu wyraźnie nasilił się po tym, jak 21 września w Rosji ogłoszono mobilizację na wojnę z Ukrainą. Według lokalnej prasy, do Finlandii przybywają z Rosji podróżni "różnego sortu", w tym całe rodziny, ale także wielu młodych mężczyzn, uciekających przed powołaniem do wojska. Fińskie służby twierdzą, że w najbliższych dniach do Finlandii będzie chciało się przedostać jeszcze więcej osób.