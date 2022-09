Firma Adama Hofmana zarobiła na fuzji Orlenu z Lotosem. Prawie pół miliona złotych

Aby fuzja PKN Orlen i Lotosu mogła mieć miejsce, Komisja Europejska musiała wcześniej wyrazić na to zgodę. Wszystko po to, aby uchronić polski rynek paliwowy przed monopolem. Money.pl informował na początku tego roku, że Orlen przedstawił rozwiązania, które w czerwcu zostały przez Brukselę zaaprobowane.

Jak sugerują dziennikarze TVN24, MOL zatrudnił firmę byłego rzecznika PiS , Adama Hofmana, by przygotować się do zawarcia transakcji, jeszcze przed oficjalnym przejęciem Lotosu przez Orlen.

Firma Hoffmana współpracowała z Węgrami

R4S, agencja PR, została założona przez Michała Wiórkiewicza i Mariusza Sokołowskiego, a z czasem do grona wspólników dołączyli Adam Hofman i Robert Pietryszyn. Spółka miała dwie siedziby: jedna znajdowała się w Polsce, a druga zarejestrowana jako R4S-Consulting Hungary KFT znajdowała się w Budapeszcie.

To właśnie ten drugi podmiot podpisał umowę z węgierskim koncernem MOL w październiku 2020 r. Na jej mocy firma miała zbierać informacje na temat tego, jak koncern paliwowy postrzegany jest w Polsce, a także jak zareagowałaby opinia publiczna na wiadomość o tym, angażuje się intensywniej na polskim rynku.

Umowa, do której dotarli dziennikarze TVN24, zobowiązana była do utrzymania wszystkich warunków w tajemnicy. Okazuje się, że jedną ze stron był zatrudniony przez Hofmana Igor Janke , dziennikarz, który nad Dunajem zasłyną książką "Napastnik: opowieść o Viktorze Orbanie", czym zyskał sobie sympatię administracji węgierskiego premiera.

Umowa została podpisana w 2020 r.

Dziennikarze TVN24 dokładnie przyjrzeli się treści umowy. Co ciekawe, w roku, kiedy została podpisana, R4S-Consulting Hungary KFT nie zatrudniała nikogo.

"Rok później w węgierskim oddziale R4S pracowała jedna osoba. Przychody spółki dobiły do blisko 3 mln zł (240 mln HUF), a zysk na czysto za 2021 r. przekroczył 1,6 mln zł (140 mln HUF). Milion dwieście tysięcy złotych zostało wypłacone jako dywidenda dla właścicieli R4S-Consulting Hungary" - można przeczytać na TVN24.

"Umowa między R4S a MOL została podpisana we wrześniu 2020 roku. Oficjalnie Daniel Obajtek o uczestnictwie węgierskiego koncernu paliwowego w fuzji Orlenu z Lotosem poinformował dopiero w styczniu 2022 r. " - napisali dziennikarze TVN24

Firma została podzielona rok temu

Dziennikarze TVN24 zaczęli bardziej przyglądać się sprawie. Okazało się, że dwoje założycieli R4S, czyli Wiórkiewicz i Sokołowski opuścili spółkę w grudniu 2021 r. Z kolei oddział zarejestrowany w Budapeszcie został przejęty przez Adama Hofmana oraz Pietryszyna w październiku 2021 r . Na pytania, dlaczego doszło do rozłamu w spółkach oraz jakie były interesy pomiędzy agencją PR oraz koncernem MOL, nikt nie chciał odpowiedzieć.

Połączenie PKN Orlen i Lotosu jest strategiczne

Niezbędnym warunkiem, oprócz uzyskania zielonego światła od Komisji Europejskiej, była zgoda akcjonariuszy obu spółek, do której doszło w lipcu. Money.pl informował, że zintegrowany podmiot będzie miał przychody na poziomie ok. 250 mld zł rocznie i będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie, skutecznie konkurując na międzynarodowych rynkach i gwarantując zarazem bezpieczeństwo dostaw paliw i energii.