Firma DELTA Liderem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przepis na sukces

Jak osiągnąć sukces w trudnym i bezpardonowym środowisku biznesowym? Jest to z pozoru bardzo proste — wystarczy posiadać dobrej jakości produkt, ponieważ jeśli klienci nie będą zadowoleni z tego, co kupili, nie pomoże nawet najszerszy uśmiech i najzabawniejszy żart sprzedawcy. To on jest tutaj meritum i dopiero wokół niego można budować całe doświadczenie sprzedażowe. Delta Zbigniew Różycki z Katowic została założona w 1992 roku i zawsze wybierała materiały i produkty wysokiej jakości, które uważała za gwarancję sukcesu. Rodzinny firma od początku musiała znaleźć sposób na konkurencję, składającą się z ogromnych zakładów prowadzących produkcję na masową skalę. Sposobem na to okazała się wcześniej wspomniana wysoka jakość i indywidualne podejście do klienta. Drzwi dostarczane przez Deltę charakteryzują się możliwością personalizacji. Podczas tworzenia zamówienia wybieramy elementy, które uznamy za potrzebne oraz kolor i materiał. Zwróćmy uwagę na to, że przy produkcji masowej nawet drobna modyfikacja nie wchodzi w grę.