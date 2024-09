Firma Ukraińca przejęła polską fabrykę, teraz ją sprzedaje. Kim jest Dmytro Uszmajew?

"Biorąc pod uwagę, że jest to spółka przynosząca straty, była to zapewne sytuacja szczególna" - oceniał Roman Ivanyuk, partner zarządzający firmy inwestycyjnej BrightOne Capital.

Fabryka porcelany i Biedronka

W maju ubiegłego roku do urzędu miasta w Wałbrzychu wpłynął wniosek o pozwolenie na rozbiórkę - informował lokalny serwis walbrzych24.com. Nordis Chłodnie nie podjęły jednak ostatecznej decyzji, co dalej z nieruchomościami po "Krzysztofie".

Łapówki i polityka

Biznesmen opowiadał, że do Ukrainy wrócił w 1993 r. i rozpoczął studia. Przez kolejne kilka lat zajmował się sprzedażą detaliczną - m.in. amerykańskiego gulaszu czy fasoli, a zaczął od zupek błyskawicznych "Mivina". Gama towarów była jednak większa - co wpadało mu do rąk, to sprzedawał. Razem ze wspólnikiem chodził po straganach i targowiskach, w końcu otworzyli mały sklepik.