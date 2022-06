Firmy odpowiedzialne społecznie. Certyfikat odpowiedzialnego przedsiębiorstwa

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR pochodzi od angielskich słów Corporate Social Responsibility. Jest to strategia zarządzania uwzględniająca interesy społeczne, aspekty środowiskowe, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, szczególnie z pracownikami. Biznesowa odpowiedzialność społeczna oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, angażowanie się w ochronę środowiska, dbanie o dobre relacje z otoczeniem firmy, tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. CSR jest szerokim pojęciem, pod którym kryje się liczne inicjatywy czy procedury.

Narzędzia stosowane w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością to np.: kampanie społeczne, inwestycje społeczne, wolontariaty, programy etyczne, publikacje z obszaru raportowania społecznego, inwestycje odpowiedzialne społecznie, działania proekologiczne, np. ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń czy gazów cieplarnianych.

Jakie firmy stosują CSR?

Jakie są przykłady CSR? Forum Odpowiedzialnego Biznesu stworzyło publikację o polskich przykładach społecznej odpowiedzialności biznesu. Znalazły się w nich m.in.: Grupa Żywiec S.A. (z podjętą inicjatywą regulacji gospodarki odpadami wytwarzanymi w browarze), AVIVA (z nawiązaną długofalową współpracą z Polskim Komitetem Paraolimpijskim) czy Microsoft (z inicjatywą "Technologie informatyczne w przeciwdziałaniu niepełnosprawności społecznej", w trakcie której opracowywano materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w internecie dla osób niesłyszących).

W obliczu rozwoju pandemii koronawirusa firmy wdrażały nowe działania z zakresu CSR. Wiele przedsiębiorstw zaangażowało się w pomoc finansową dla polskiej służby zdrowia, dostarczanie niezbędnych materiałów sanitarnych służbom ratunkowym. Wspomaganie lokalnym biznesom, dostarczanie sprzętu uczniom uczącym się w domach, podnoszeniu morali pracowników pracujących zdalnie. Producenci tekstyliów oferowali pomoc w postaci szycia maseczek ochronnych. Duże firmy, takie jak Grupa Lotos, Totalizator Sportowy, Bank Pekao, Tauron, sieć Żabka oraz inne przekazały miliony złotych na walkę z pandemią i zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Dlaczego CSR jest ważny? Jakie są korzyści z przestrzegania zasad CSR?

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym prowadzi badania, z których wynika, że firmy wdrażające CSR odnoszą większe korzyści niż pozostałe przedsiębiorstwa. To, co może osiągnąć firma odpowiedzialna społecznie, to m.in.: wyższa rentowność sprzedaży, zrost zainteresowania inwestorów, wzrost konkurencyjności, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, lojalność konsumentów i interesariuszy, wysoki poziom kultury pracy, mniejszy negatywny wpływ na środowisko itp.

Działania sprzyjające dobru wewnątrz przedsiębiorstwa oraz ogółu mogą skutkować otrzymaniem certyfikatu Firmy Godnej Zaufania. Certyfikat ten przyznawany jest przedsiębiorcom cechującym się nienaganną opinią wśród klientów i kontrahentów. Takie wyróżnienie, przyznawane w odpowiedzi na wdrażane działania odpowiedzialności biznesowej, bierze duży udział w kreowaniu dobrego wizerunku firmy.

Standardy działania CSR

Standardy działania CSR pomagają jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i wiarygodność przedsiębiorstwa. Najbardziej popularne, które ułatwiają zarządzanie i implementację społecznej odpowiedzialności, to standardy SA 8000 czy AA 1000.

Norma SA 8000, czyli Social Account ability 8000 to międzynarodowa norma określającą odpowiedzialność społeczną CSR. Jej fundamentami są prawa człowieka oraz prawa pracownicze. Norma ma uniwersalny charakter i została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach działających w dowolnej branży. SA 8000 uwzględnia przede wszystkim aspekty społeczne i ekologiczne w zarządzaniu firmą czy warunki pracy. SA 8000 daje wgląd w funkcjonowanie przedsiębiorstwa i przestrzeganie zasad, np. równego traktowania pracowników, etycznego postępowania i społecznej odpowiedzialności za wytwarzane produkty oraz dostarczane usługi.

Norma AA 1000, czyli Account Ability 1000, została stworzona w 1999 r. przez Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności (Institute of Social and Ethical AccountAbility). AA 1000 może być wykorzystywane do zewnętrznej oceny przedsiębiorstwa w zakresie społecznej i etycznej odpowiedzialności.

Jakie są korzyści z CSR dla otoczenia?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko dbanie o interesy swoich akcjonariuszy, ale także szersza troska. CSR niesie ze sobą korzyści dla pracowników. Są to m.in.: terminowe wypłaty, możliwość rozwoju zawodowego, równe szanse kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia. Jednym z podstawowych przykładów działalności CSR są akcje proekologiczne. Ich rezultaty są korzystne dla wszystkich. Są to m.in.: gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami, inicjowanie wspólnych działań proekologicznych, popularyzowanie idei proekologicznych itd.

Odpowiedzialny biznes jest podejściem długofalowym, opartym na zasadach dialogu społecznego. Prawidłowe CSR charakteryzuje się poszukiwaniem korzystnych rozwiązań nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale także dla całego otoczenia.

