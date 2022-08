Firmy potrzebują gotówki tu i teraz. Covidowa kroplówka się wyczerpała

Pieniądze, które rząd wpompował w gospodarkę w czasie koronakryzysu ( biznes otrzymał niemal 200 mld zł wsparcia ) poprawiły firmom płynność, ale tylko na chwilę. Obecnie potrzebują one gotówki , a świadczy o tym m.in. popularność usług faktoringowych na niespotykaną dotąd skalę. To forma finansowania polegająca na sprzedaży nieprzeterminowanych należności.

W pierwszym półroczu tego roku firmy z sektora finansowego zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (ZFP) — czyli zdecydowana większość rynku, w tym 5 banków i 21 wyspecjalizowanych podmiotów — kupiły od przedsiębiorstw wierzytelności o łącznej wartości 223 mld zł. To aż o 33,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Z usług faktorów korzysta obecnie 22,3 tys. krajowych przedsiębiorstw. Od stycznia do czerwca tego roku przekazały one do sfinansowania 10,8 mln faktur.

Największe bolączki firm i remedium na nie

Jeśli przyjrzymy się bliżej danym za pierwsze półrocze tego roku, to zobaczymy, że banki w tym okresie pożyczyły firmom łącznie 77,4 mld zł — w tym tylko 10,4 mld zł mikroprzedsiębiorcom , czyli najsłabszemu ogniwu w dobnie kryzysu. Jest to 4,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Druga połowa roku i wysyp problemów

"W przypadku kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorcom po pierwszym półroczu 2022 r. szczególnie zwraca uwagę bardzo duży spadek zarówno liczby (-30,7 proc.), jak i wartości udzielonych kredytów inwestycyjnych (-22,6 proc.). To wyraźny spadek w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku, w którym mieliśmy odreagowanie spadków z pierwszego okresu pandemii" – zauważa cytowany w oficjalnym komunikacie dr Mariusz Cholewa, prezes BIK.

Pogarszający się wynik sprzedażowy to efekt trzech czynników . Zdaniem prezesa BIK należą do nich obawy o przyszłą sytuację gospodarczą — wzrostu prawdopodobieństwa spowolnienia gospodarczego, a w skrajnym scenariuszu nawet recesji. Po drugie: wzrost kosztów udzielanych kredytów w wyniku rosnących stóp procentowych. Trzecim czynnikiem jest niepewność wobec dalszego przebiegu wojny w Ukrainie .

"To wszystko nie sprzyja aktywności inwestycyjnej, co potwierdza spadający udział nakładów inwestycyjnych w relacji do PKB, który już w 2021 r. spadł do poziomu 16,6 proc. W związku z rosnącą inflacją mikroprzedsiębiorcy zaczęli inwestować w zapasy materiałów, produktów, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście o 4,9 proc. wartości kredytów w rachunku bieżącym" — mówi prezes BIK.