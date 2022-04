Firmy widzą kolejne 12 miesięcy w ciemnych barwach. To jedne z najgorszych prognoz w historii

Prognozy kwartalne i roczne wyraźnie spadły w porównaniu z poprzednimi badaniami. Wskaźnik prognoz kwartalnych osiągnął poziom minus 12,4 pkt . To oznacza spadek o 9,7 pkt w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 14 pkt względem analogicznego odczytu z początku 2021 roku.

Z kolei wskaźnik prognoz rocznych spadł o 18,4 pkt kwartał do kwartału i przyjął wartość minus 12,4 pkt. To o 24,3 pkt mniej niż w raporcie sprzed roku .

Wojna w Ukrainie psuje nastroje

Firmy narzekają na koszty

Firmy najczęściej narzekają na rosnące ceny gazu i innych paliw (64 proc. firm uznało, że był to czynnik dla wzrostu kluczowy), ceny energii elektrycznej (61 proc. wskazań) oraz ceny innych surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji (61 proc. podmiotów).

Kursy walut. Eksport i import

"O ile deprecjacja polskiej waluty jest co do zasady korzystna dla opłacalności eksportu, to można przypuszczać, że osłabienie i duża zmienność złotego mogą obniżać rentowność produkcji eksportowej wymagającej importu dóbr zaopatrzeniowych, w szczególności w krótkim okresie" - czytamy w raporcie.