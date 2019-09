podatki oprac. Paweł Orlikowski 1 minutę temu

Fiskus sprawdza przedsiębiorców. Ci nie wiedzą, o co chodzi

Skarbówka rozsyła pisma do przedsiębiorców z żądaniem, by szczegółowo rozliczyli się z zaliczek na podatek dochodowy. Ci otwierają oczy ze zdziwienia, a fiskus tłumaczy to "ochroną legalnego biznesu".

