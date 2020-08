Fundusz państwowy zamiast zaostrzenia kar dla lekarzy. Resort analizuje rozwiązanie

Jego członkowie domagali się od rządzących, by pozwolili im leczyć lepiej. "Dajcie nam szanse godnie pracować bez presji niejasnego i szkodliwego prawa!" - domagali się manifestujący.

Nad odpowiednimi zapisami pracuje rzecznik praw pacjenta (RPP). Gdyby weszły one w życie, to zniknęłoby orzekanie o czyjejkolwiek winie. Zamiast niego pacjent otrzymywałby środki z funduszu.

- Rzecznikowi zależy na stworzeniu efektywnego modelu odszkodowawczego odpowiedzialności cywilnej. Rozwiązania muszą stanowić dla pacjentów rzeczywistą alternatywę w stosunku do sądownictwa powszechnego - mówi Jakub Gołąb z Biura RPP w rozmowie z "Rz". Dodaje, że RPP wystąpi w tej sprawie do resortów zdrowia i sprawiedliwości we wrześniu.