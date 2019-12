Fundusze europejskie. Dworce bardziej dostępne dla niepełnosprawnych i inwestycje w portach

W piątek podpisano sześć umów na realizację inwestycji z dofinansowaniem unijnym (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ) w pięciu województwach. Wsparcie ze Wspólnoty trafi np. na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i poprawę dostępu do portów w Szczecinie i w Świnoujściu oraz dostosowanie 22 peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Dofinansowaniem unijnym o wartości prawie 722 milionów złotych. Tak możemy podsumować podpisane dzisiaj umowy. Ale to nie są tylko liczby, to przede wszystkim wartość dodana dla ludzi i środowiska. Szczególnie bliski jest mi projekt modernizacji 22 peronów w 15 lokalizacjach, który wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus - podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.