Gdyby nie WOŚP... Polska na szarym końcu rankingu zaangażowania w wolontariat

Ameryki nie odkryli. WOŚP ma największą popularność, bo jest to JEDNODNIOWA akcja. My Polacy mamy raczej słomiany zapał. Gdyby zbieranie do puszek na WOŚP trwało w każdą niedzielę stycznia, to byłaby może tylko z połowa chętnych. Gdyby WOŚP działał cały rok, to chętnych do współpracy byłoby może 5%. Sukcesem WOŚP jest to, że jest w jeden dzień w roku i wtedy angażuje do działalności tylu młodych ludzi.