mieszkania oprac. kros 51 minut temu

Gdynia. Mieszkaniec blokuje remont bloku, bo obawia się demontażu zabudowy balkonu

Choć balkony w jednym z bloków w Gdyni są w fatalnym stanie, to jednak pewien mieszkaniec blokuje prace remontowe. Jak tłumaczą jego sąsiedzi, to dlatego, że obawia się on, że zabudowa na jego balkonie musiałaby zostać rozebrana.

Podziel się Dodaj komentarz