Generacja Z zmienia kulturę dawania napiwków. Nie chcą "rozdawać pieniędzy za darmo"

O sprawie pisze portal fortune.com, który powołuje się na sondaż bankrate.com. Wynika z niego, że zaledwie 35 proc. Amerykanów z pokolenia Z daje zawsze napiwek obsłudze w restauracji . To najmniej ze wszystkich generacji. Na drugim końcu są przedstawiciele baby boomerów (pokolenia wyżu demograficznego urodzonego po II wojnie światowej ). Spośród nich 83 proc. zostawia tzw. tip kelnerom .

Klienci są coraz mniej skorzy do dawania napiwków

Trend jest zresztą szerszy. Coraz mniej obywateli USA jest skorych do zostawiania dodatkowych pieniędzy za wykonaną usługę. W 2022 r. mniej niż dwie trzecie (65 proc.) z nich zawsze dawało napiwek, podczas gdy jeszcze w 2021 r. odsetek ten wynosił 73 proc., a w 2020 r. – 75 proc.

Fortune.com zauważył, że pandemia koronawirusa całkowicie zniszczyła tradycję napiwków. Restauracje, bary i kawiarnie w czasie lockdownu musiały się zamknąć na długie miesiące lub działały wyłącznie w trybie dostaw. Pracownicy restauracji w większości przypadków utracili bezpośredni kontakt z klientami, co wpłynęło też na politykę "tipowania".

Portal jednak znalazł jeszcze jedno tłumaczenie zmiany podejścia wśród "zetek". Są oni najmłodszym, a zarazem najmniej zamożnym pokoleniem funkcjonującym na rynku pracy (a już dziś mówi się, że nigdy nie osiągną statusu materialnego swoich dziadków i rodziców). W związku z tym mają mniej pieniędzy, by je wydać. A zamiast wykreślić ze swoich wydatków wypad do knajpy, będą raczej skąpi przy napiwkach.

Napiwkowy problem jest większy

30 proc. spośród 2437 osób biorących udział w sondażu stwierdziło, że kultura napiwków wymknęła się spod kontroli. Co ciekawe, największy odsetek z nich stanowią... baby boomerzy (33 proc.). To te same osoby, które najczęściej dają napiwki.