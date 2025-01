Gigantyczna farma wiatrowa na Bałtyku. Jest decyzja

Morska farma wiatrowa na Bałtyku

Baltica 2 powstanie w polskiej części Bałtyku pomiędzy Ustką a Choczewem. Farma składać się będzie ze 107 turbin o mocy 14 MW każda, które rozmieszczone zostaną na powierzchni ok. 190 km kw. Odległość z brzegu do najbliższej turbiny wyniesie ok. 40 km. Turbiny osadzone zostaną na fundamentach w formie monopali. Na potrzeby farmy zbudowane zostaną cztery morskie stacje transformatorowe. Baza serwisowa dla farmy będzie leżała w UStce, wyprowadzenie mocy na brzeg - w okolicach Choczewa.