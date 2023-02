Gigantyczne pensje w Orlenie. Zostało złamane prawo? Będzie zawiadomienie do prokuratury

Zarobki w Orlenie niezgodne z prawem? Posłowie reagują

Posłowie KO poinformowali, że w związku z tym złożą zawiadomienia do prokuratury. Pierwsze zawiadomienie na wicepremiera, szefa MAP Jacka Sasina, ponieważ podległe mu ministerstwo aktywów państwowych nadzoruje spółkę Orlen.

- Drugie zawiadomienie do prokuratury kierujemy na radę nadzorczą Orlenu, bo to ona powinna w tej sprawie podjąć odpowiednią uchwałę i zamieścić tę informację w biuletynie informacji publicznej - podkreślił Tomczyk. Zdaniem polityków KO, pobrane przez zarząd Orlenu pieniądze, tj. blisko 7 mln zł, powinny zostać zwrócone do budżetu państwa.