Gigantyczny skok sprzedaży detalicznej. Po roku pandemii konsumpcja wyższa o 25 procent

Warto też zauważyć, że przed pandemią przez kilka lat sprzedaż rosła w tempie 5-10 proc. Skąd więc tak gigantyczny skok? Odpowiedź jest prosta. To tzw. efekt bazy. Rok temu, a właśnie do statystyk z kwietnia 2020 odnoszą się najnowsze wyniki, polska gospodarka była w lockdownie.

Wzrost udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano w większości grup przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (z 32 proc. przed miesiącem do 47,2 proc.), a także podmioty z grup "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 26,4 do 32,6 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 18,9 do 27,5 proc.).