Gmina Słupsk: Idealne miejsce na inwestycje

Po raz drugi, władze samorządu przygotowały pod przyszłe inwestycje dogodne lokalizacje z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Mowa o terenie inwestycyjnym Płaszewko II, który dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, powiększy się o kolejne 15 hakerów. Wartym podkreślenia jest fakt, że działki zostały ujęte w "Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim", który powstał przy udziale Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska, w związku z realizacją projektu "Invest in Pomerania 2020", co potwierdza ich wysoki potencjał atrakcyjności inwestycyjnej. Kolejne tereny inwestycyjne uzbrojone zostaną w ramach realizowanej umowy "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk – Płaszewko Etap II i część Etapu III.". Projekt jest finansowany w ramach Działania 2.5 "Inwestorzy zewnętrzni" RPO WP 2014-2020.

Inwestorzy mają do dyspozycji szeroki pakiet korzyści, między innymi w postaci pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i wsparciu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwolnienie z podatku od nieruchomości, opiekę "pilota inwestycyjnego" podczas całego procesu inwestycyjnego, jak również po jej zakończeniu, czy pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników – dodaje Pani Wójt.

Tereny inwestycyjne, które oferuje Gmina Słupsk, są bardzo dobrze skomunikowane z całym krajem dzięki bliskości obwodnicy słupskiej, dostępowi do dróg wojewódzkich (N210) oraz krajowych (S 6), będących fragmentami tras międzynarodowych. Dodatkowo gminę dzielą zaledwie 104 km od Portu Gdynia oraz 130 km od Portu Lotniczego w Gdańsku. To stwarza doskonałe warunki nie tylko dla biznesu krajowego, ale także międzynarodowego. Płaszewko, to bardzo dobra lokalizacja pod centra logistyczne, magazyny czy zakłady przemysłowe.