"Godziny ciszy" w Auchan okazały się sukcesem. Po wakacjach akcja w całej Polsce

- Nasza akcja społeczna "Godziny ciszy" spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Do końca sierpnia wszystkie sklepy Auchan wprowadzą u siebie taką możliwość zakupów – powiedziała w rozmowie z serwisem "Wiadomości handlowe" Dorota Patejko, rzecznik prasowy Auchan.

Jako pierwszy zdecydował się na to sklep w Częstochowie, o czym informowaliśmy w kwietniu. Do tego niecodziennego kroku zachęciło go stowarzyszenie pomagające opiekunom osób ze spektrum autyzmu.