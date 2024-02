Gorąco na granicy. Ukraina już zareagowała

brawo 57 min. temu zgłoś do moderacji 6 24 Odpowiedz

Zatrzymać i obciążyć, całe życie z rolnikami ale to co teraz się odwala to już pojęcie przechodzi . Zabezpieczyć nagrania i karać wszystkich za zniszczenie mienia itp. Strajkować to trzeba umieć z głową