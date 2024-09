Górnicy z najlepszej kopalni będą protestować. Jadą do Warszawy

Górnicy jadą do Warszawy. Będą protestować

"Fiasko negocjacji płacowych, brak woli zarządów naszych spółek do rozmów oraz brak dialogu społecznego o planach ministerstwa na przyszłe funkcjonowanie naszych firm, zmusza nas do podjęcia zdecydowanych kroków i głośnego zamanifestowania, że jesteśmy gotowi bronić z pełną determinacją naszych zakładów pracy, miejsc pracy, godziwej płacy i przyszłości naszych regionów" - piszą w mediach społecznościowych organizatorzy protestu.

Protest górników. Ministerstwo komentuje

Wiceminister aktywów państwowych uważa, że górnicy mają prawo protestować. - Nie ma takiego prawa, które zabroniłoby protestować ludziom przed zmianami, strachem czy obawom o to, że nie będą mieli co włożyć do garnka. Więc te protesty mają uzasadnienie na gruncie etycznym - powiedział we wtorek w PR24.