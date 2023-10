Skarb Państwa przejmuje kopalnię

POrażka. 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Już przy pierwszym pytaniu lider PO Donald Tusk się zbłaźnił . Przestał mówić, choć miał do dyspozycji jeszcze 10 sekund. To jest kompromitacja ! Na zadane pierwsze pytanie o migrantach , ten przez 50 sek. o niczym innym nie mówił tylko witał się z widzami i na tym zakończył swoją wypowiedź . Jakiś niekumaty o co go pytają . Jakoś wszystkie pozostałe osoby klarownie wypowiedziały się w tym temacie . Pytanie było o chlebie , a ten nawijał o niebie . Ten brak jakiegokolwiek stanowiska z jego stron w sprawie relokacji migrantów jednoznacznie dowodzi, że jest za narzuceniem nam przez UE niechcianych ,,gości ".