Gospodarka Portugalii coraz bardziej uzależniona do Polski. Oto dowód

W Biedronce już nie ma co kupować.Skromny wybór,brak dobrych marek produktów a artykóły domowego uzytku nikt nie kupuje,bo to samo badziewie.Można zauważyc,że coraz mniej ludzi kupuje w biedronce.Jak sie nie poprawia to straca klientów.