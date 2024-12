Jak informuje "Rzeczpospolita", eksport ropy, stanowiący fundament rosyjskiego budżetu, doświadczył w 2024 roku poważnego załamania. Średni dzienny eksport zmniejszył się do 1,9–2,6 mln baryłek, a przestoje w rafineriach wyniosły łącznie 41,1 mln ton, co stanowi 13 proc. mocy produkcyjnych. Utrata technologii rafineryjnych z Zachodu, wynikająca z sankcji , tylko pogłębiła kryzys.

Ataki ukraińskich dronów na rafinerie, takie jak ta w Nowoszachtyńsku pod Riazaniem, wprowadziły destabilizację w dostawach paliw, co z kolei wywołało niezadowolenie społeczne. Braki na stacjach i rosnące ceny zmusiły rząd do wprowadzenia czasowego zakazu eksportu benzyn i ograniczenia zysków z petrodolarów.

Zatajanie danych i uzależnienie od importu

Kreml stara się ukryć rzeczywisty stan gospodarki przed społeczeństwem, cenzurując dane o produkcji paliw. Od połowy 2024 roku utajniono statystyki dotyczące benzyny i oleju napędowego. Jednocześnie sektor paliwowy, jak i inne gałęzie przemysłu, cierpią z powodu braku dostępu do zachodnich technologii. Przykładem może być czwarta co do wielkości rafineria Łukoilu, która kilkukrotnie wstrzymywała produkcję z powodu braków technologicznych.