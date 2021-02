W branży uzdrowiskowej wrze. Wskazują na przykład hotelu, w którym była Pawłowicz

Dr Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych oraz burmistrz Muszyny, określa tę decyzję jako czysty absurd. Twierdzi, że hotelom dziś łatwiej przyjmować "kuracjuszy" niż dedykowanym do tego obiektom.

Sanatoria: dlaczego nie my?

Sprawa jest dość skomplikowana i sporo w niej niuansów. Sprowadza się jednak do jednej głównej kwestii - działać można tylko komercyjnie. Do tego potrzebny jest jednak odpowiedni kod PKD, a wiele uzdrowisk skupiało się po prostu na pacjentach z NFZ i takowego nie posiada. Przez to działać nie mogą.