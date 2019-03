Grupa OEX uruchamia marketplace. Dla firm, które szukają nowych klientów

OEX24.com to zaprojektowany z myślą o digitalizacji handlu B2B. Na platformie użytkownik będzie mógł dokonać zakupu produktów z wielu kategorii oraz skorzystać z gamy usług niezbędnych do zrealizowania sprzedaży, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

- OEX24.com powstał w oparciu o nasze doświadczenie i wieloletnią współpracę z klientami w obszarze sprzedaży. Technologia zastosowana w tym rozwiązaniu została zaprojektowana w naszej spółce Divante, natomiast do zarządzania i rozwoju platformy powołaliśmy dedykowaną spółkę OEX24 sp. z o. o. Wszelkie operacje związane z obsługą klientów B2B, także w operacjach cross-border, to działania, które realizujemy już od wielu lat w naszym centrum logistycznym w Łubnej koło Warszawy – powiedział Jerzy Motz, prezes OEX SA.

Rejestracja i publikacja oferty na platformie jest obecnie bezpłatna. Kontrahenci, którzy zgłosili zamiar dokonania transakcji są weryfikowani przez OEX24.com przy współpracy z wywiadowniami gospodarczymi. Opłata pobierana jest jedynie w przypadku wystąpienia transakcji. Użytkownicy platformy mają do wyboru dwa języki: polski i angielski, ale w przyszłości oferta będzie dostępna także w języku chińskim i arabskim. - OEX24.com nie jest dedykowany konkretnej branży. W fazie testowej dołączyło do nas wiele rozpoznawalnych marek, między innymi z branży kosmetycznej, gospodarstwa domowego czy zdrowej żywności. Zarejestrowaliśmy już transakcje na rynku europejskim, a także między Europą i Azją – powiedział Artur Wojtaszek, członek zarządu OEX SA i prezes zarządu OEX24.com .

Wyróżniające się funkcjonalności platformy, obok dostępu do usług magazynowania, transportu i obsługi logistycznej, to między innymi intuicyjna nawigacja, strefa marek dla producentów posiadających szeroką gamę produktową czy możliwość stworzenia dedykowanych narzędzi do obsługi własnych klientów dla dużych podmiotów lub grup zakupowych.

Klienci mogą na platformie uruchomić własny sklep lub skorzystać z opcji przekierowania użytkowników do już istniejącego e-sklepu. Ze względu na specyfikę współpracy na rynku B2B, gdzie często każdy kontrakt negocjowany jest indywidualnie, OEX24.com daje możliwość elastycznego dopasowania oferty do potrzeb klienta.

- Marketplace OEX24.com to propozycja dla wszystkich, którzy chcą rosnąć w eCommerce wykorzystując również potencjał cross-border. Kupujący są na całym świecie, natomiast wyzwanie stanowi dotarcie do nich we właściwy sposób. To właśnie najważniejszy benefit dla użytkowników nowej platformy B2B. Poza technologią ogromną wagę przykładamy do sfery operacyjnej sprzedaży, na którą składa się między innymi logistyka, niezbędne certyfikaty czy obsługa celna - powiedział Artur Wojtaszek.