Grupa Veolia stawia na RISE with SAP

Rynek IT jest u progu fundamentalnej zmiany. Zgodnie z wizją transformacji cyfrowej w Europie do 2030 roku opracowaną przez Komisję Europejską, za dziesięć lat 75 proc. europejskich przedsiębiorstw powinno korzystać z chmury, sztucznej inteligencji czy big data. Środowisko cloud jest obecnie postrzegane jako podstawowy element biznesu odpornego na globalne kryzysy. W ciągu najbliższych miesięcy migrację do chmury planuje 26 proc. polskich firm badanych przez EY.

Dla międzynarodowej Grupy Veolia to właśnie Polska stanowi piąty najważniejszy rynek. Firma, działająca w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym oraz zarządzania odpadami, dąży do bycia liderem w zakresie transformacji ekologicznej i projektów dekarbonizacyjnych. Za cel stawia sobie także transformację w kierunku inteligentnego przedsiębiorstwa. W związku z tym Grupa Veolia w Polsce zdecydowała się zaimplementować najnowsze rozwiązania chmurowe będące elementem programu RISE with SAP.

– Nowoczesne firmy, takie jak Veolia, do skutecznego działania potrzebują elastyczności i zwinności. Jako pierwsza z firm energetycznych w Polsce wdrażamy rozwiązania chmurowe SAP do zarządzania wszystkimi zasobami w przedsiębiorstwie, obejmujące kluczowe procesy biznesowe, co pozwoli nam na harmonizację i wystandaryzowanie szeregu procesów. Zintegrujemy różne aplikacje w jednej oraz rozbudujemy nasze możliwości analiz, co przełoży się na efektywne i szybkie decyzje biznesowe. Jest to szczególnie ważne w przypadku naszej grupy w Polsce, w skład której wchodzi wiele spółek w całym kraju. Spółek dostarczających energię i usługi wodno-kanalizacyjne dla 3 mln Polaków – mówi Luiz Hanania, wiceprezes zarządu, zastępca dyrektora generalnego Grupy Veolia w Polsce, dyrektor ds. finansowych, efektywności operacyjnej, transformacji cyfrowej i innowacji na Strefę Europy Środkowo-Wschodniej.

Grupa Veolia w Polsce, prowadząca działalność w 123 miejscowości w kraju, przeniesie rozwiązania on-premise do środowiska cloud. Pozwoli to między innymi na szybsze raportowanie, zaawansowane analizy w czasie rzeczywistym i ograniczenie śladu danych o 50 proc., a także stałe optymalizowanie, modernizowanie i przekształcanie procesów. Na drodze do kompleksowej transformacji cyfrowej towarzyszyć jej będzie firma SAP.

– Rozwiązania chmurowe umożliwiają szybkie dostosowanie procesów biznesowych do sytuacji rynkowej. Badanie przeprowadzone na nasze zlecenie pokazuje, że wśród polskich firm o wysokim poziomie cyfryzacji mniej niż połowa odnotowała spadek sprzedaży w 2020 roku. Sama techniczna migracja do chmury to jednak nie wszystko. By stać się wydajnym, zwinnym i inteligentnym przedsiębiorstwem potrzeba całościowej transformacji polegającej na zmianie kultury i postrzegania środowiska biznesowego – Business Transformation-as-a-Service. Grupa Veolia w Polsce jest przykładem firmy, która ze wsparciem RISE with SAP całościowo i skutecznie przeprojektowuje procesy, tym samym wyprzedzając swoją branżę - mówi Thomas Duschek, prezes i dyrektor zarządzający SAP Polska.

Grupa Veolia skorzysta z rozwiązań RISE with SAP i certyfikowanej przez SAP infrastruktury warszawskiego regionu Google Cloud. Po raz pierwszy o współpracy Grupy Veolia i SAP Polska poinformowano podczas SAP NOW. New chapter - najważniejszego wydarzenia społeczności SAP w Polsce.

Zmiany zawsze były częścią biznesu, ale dzisiejsze środowisko zmusza przedsiębiorstwa do radzenia sobie z nimi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Widać to także w podejściu do technologii cyfrowych. Z raportu przeprowadzonego na zalecenie SAP wynika, że 63 proc. firm postrzega je lepiej niż przed pandemią. Elastyczne rozwiązania cloud-first są przyszłością biznesu, niezależnie od branży.

