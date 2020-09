Grzegorz Puda. Kim jest nowy minister rolnictwa

- Niech Pan Bóg trzyma w opiece wszystkich rolników - tak o nominacji Grzegorza Pudy na ministra rolnictwa mówiła w programie "Money. To się liczy" była posłanka Samoobrony Renata Beger. - To już nie będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tylko "zwijania wsi" - stwierdziła była posłanka Samoobrony. I dodała, że w PiS nie ma obecnie żadnego innego polityka, który byłby w stanie zastąpić Ardanowskiego. - Rolnicy tego PiS-owi nie zapomną. A to rolnicy wybrali PiS w poprzednich wyborach - oceniła.