GUS podał dane o wynagrodzeniach. To już drugi miesiąc z niepokojącym zjawiskiem

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. wyniosło 6554,87 zł brutto - podał GUS. Z kolei przeciętna płaca, włącznie z wypłatami z zysku, w całym drugim kwartale w 2022 r. wyniosła 6566,15 zł brutto.

Nowe dane GUS. Wynagrodzenia rosną wolniej niż inflacja

Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających ponad 9 osób) wyniósł 13 proc. w ujęciu rok do roku. Jest to nieco poniżej konsensusu analityków przepytanych przez PAP Biznes, którzy oczekiwali 13,3 proc.. Z kolei miesiąc do miesiąca, czyli wobec maja, wynagrodzenia wzrosły o 2,4 proc..

Wzrost płac jednak jest mniejszy niż wynosi inflacja, która w czerwcu dobiła do 15,5 proc. Podobnie było w maju, kiedy to przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6399,59 zł brutto, a jego wzrost 13,5 proc. - przy 13,9 proc. inflacji. Tym samym w czerwcu, podobnie jak w maju, występuje tzw. ujemna realna dynamika wynagrodzeń w ujęciu rocznym - oznacza to tyle, że płace rosną wolniej niż inflacja.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw uplasowało się na poziomie 6496,7 tys. etatów, co było wzrostem o 2,2 proc. w ujęciu rocznym, czyli w porównaniu do czerwca 2021 r. W ujęciu miesiąc do miesiąca zatrudnienie wzrosło o 0,1 proc.

Rynek pracy ma się dobrze, ale wzrost wynagrodzeń spowolni

Według ekonomistów banku PKO BP, dane te pokazują, iż rynek pracy w czerwcu "miał się dobrze". Zwrócili jednak uwagę, iż jest to drugi miesiąc, kiedy inflacja jest wyższa niż wzrost płac.

Z kolei jak wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, podwyżki płac są "powszechne niemal we wszystkich branżach". Najszybciej rosły w górnictwie, za to spadek wynagrodzeń odnotowano w rolnictwie oraz branży "informacja i komunikacja".

Według ekonomistów PIE, wzrost wynagrodzeń jeszcze spowolni w kolejnych miesiącach, ale będzie dwucyfrowy do końca roku.

Nowe dane GUS ocenili także eksperci mBanku, według których wyniki z czerwca są "takie sobie". "Wzrost zatrudnienia o 5 tys. w czerwcu to relatywnie słaby wynik (choć zgodny z prognozami)" - podkreślili.

