Hubert Urbański dla money.pl. "Milion to góra pieniędzy"

Mikołaj Kunica: Czy milion to dużo pieniędzy?

Hubert Urbański: Zawsze mówię, że to zależy. Zależy dla kogo i w jakich okolicznościach. Trzeba pamiętać o skali. Sześć zer z pewnością robi wrażenie ale … Z jednej strony jest masa ludzi, którzy mogliby żyć za takie pieniądze przez kolejnych 20 lat. Dla innych, skupionych na biznesie czy inwestycjach, milion złotych to często ułamek potrzeb. Ale generalnie tak, milion złotych to góra pieniędzy.