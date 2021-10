Ile stracimy na konflikcie z Brukselą? Ekonomista wylicza

666 1 godz. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

IDZIE DONIEŚĆ NA SIEBIE DO BRUKSELI POPOWIADAJCIE WSZYSTKIM JAK SIĘ BAWILIŚCIE PRZY TK "Trwający obecnie w Polsce kryzys konstytucyjny ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar dotyczy trybu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu 2015 r. poprzednia rządząca większość przyjęła poprawkę do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w świetle której mogła wybrać 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych na 9 lat. W listopadzie 2015 r. wygasały kadencje 3 sędziów, a w grudniu 2015 r. dwóch sędziów kończyło kadencje. Nowelizacja ustawy weszła w życie w sierpniu 2015 r., a w październiku podczas jednego z ostatnich posiedzeń Sejmu, poprzednia rządząca większość wybrała na raz 5 nowych sędziów. Po wyborach parlamentarnych w październiku 2015 r. prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie zaprzysięgnie tych sędziów, gdyż ma poważne wątpliwości co do trybu ich wyboru." ROZWALIŚCIE TK !!!