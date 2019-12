Misją Operatora Chmury Krajowej jest udostępnienie platformy technologicznej, umożliwiającej poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. - Operator Chmury Krajowej jest dedykowany do świadczenia usług cloud computingu dla polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie, do dostarczania nowoczesnych technologii w celu poprawienia innowacyjności w polskiej gospodarce - powiedział w rozmowie z money.pl podczas Impact fintech 2019 Radosław Świerczyński, dyrektor sprzedaży Operatora Chmury Krajowej.