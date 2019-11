Inflacja przyspieszyła. Ceny żywności znowu w górę

Jeszcze w październiku inflacja zeszła jednak do 2,5 proc., spadając drugi miesiąc z rzędu. Powrót wskaźnika do wartości z września oznacza, że tendencja do podwyżek cen sie nasiliła.

Wzrost cen konsumpcyjnych do 2,6 proc. rdr to nieznacznie powyżej celu inflacyjnego NBP w wysokości 2,5 proc. NBP przewiduje co prawda widełki +/- 1 proc., czyli nawet jak dojdzie do 3,5 proc. to będzie w przyjętych ramach, ale jej dalszy wzrost może budzić niepokoje w Radzie Polityki Pieniężnej. Ewentualny wzrost stóp procentowych skończyłby się wyższymi ratami kredytów.