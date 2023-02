Inflacja w 2023 roku będzie niższa, niż prognozuje OECD? Minister tłumaczy dlaczego

- Jeśli chodzi o 2023 rok, prognoza OECD zakłada inflację w Polce na poziomie 12,7 proc. Myślę, że taka perspektywa była jeszcze najbardziej prawdopodobna kilka miesięcy temu. Ale wszystko na to wskazuje, że w związku z tym, że kryzys energetyczny został dość dobrze opanowany i ta górka, która miała się pojawić w pierwszym kwartale nie jest tak znacząca w Polsce jakbyśmy się jej spodziewali, to myślę, że ten 2023 rok z końcem pokaże nam lepszy wynik niż 12,7 proc. - mówił Waldemar Buda podczas poniedziałkowej prezentacji raportu OECD, podsumowującego przegląd gospodarczy Polski. Taki przegląd Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przygotowuje co dwa lata wobec wszystkich państw członkowskich.

Przypomnijmy, że inflacja w Polsce w styczniu 2023 r. wyniosła 17,2 proc. rok do roku. To zaskoczenie na plus. Choć miesiąc do miesiąca ceny wzrosły aż o 2,4 proc., to eksperci podkreślają, że ten odczyt jest i tak niższy od oczekiwań.