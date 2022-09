Inflacja w Niemczech znowu bardzo wysoka. Są najnowsze dane

Nowy 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ciekawe jaki procent społeczeństwa niemieckiego głosował by dzisiaj na Merkel, patrząc na jej bezwzględnie poddańczą politykę w stosunku do Putina ? wiadomo, forsowała by ją dalej, tak jak robi to " gaz- gerhard". To by dzisiaj głosował na ludzi powiązanych z putinem ? Polacy a polskim " gaz - gerhardem" jest Tusk. Putin nigdy by go nie nazwał SWOIM CZŁOWIEKIEM W WARSZAWIE . Putin dobiera swoją sitwę skrupulatnie !!! To że dzisiaj Tusk wrzeszczy przeciw Rosji, to może być tylko taktyczna zmyłka !!! Bo któż by go wybrał w Polsce, jeżeli by miał inne stanowisko !!! PO powinno się oczyścić z ludzi, którzy propagowali współpracę z Rosją !!! TAK JAK JEST TO ROBIONE W NIEMCZECH. SPD próbuje się z tych ludzi oczyścić !!!! APEL DO PO !!!!