Inflacja w strefie euro drgnęła. Są nowe dane

Zróżnicowanie inflacji w krajach członkowskich

Warto zwrócić uwagę na sytuację w największych gospodarkach strefy euro. W Niemczech inflacja wzrosła nieznacznie do 2,6 proc. z 2,5 proc. w czerwcu. We Francji utrzymała się na poziomie 2,6 proc., natomiast we Włoszech odnotowano wzrost do 1,7 proc. z 0,9 proc. w poprzednim miesiącu.