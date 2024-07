Inflacja znów przyspiesza. Uderzenie w portfele Polaków może trwać do 2026 r.

Inflacja na koniec roku może osiągnąć poziom nieco powyżej 5 proc. rok do roku, a szczyt inflacyjny przypadnie na pierwszy kwartał 2025 roku, przekraczając 6 proc. r/r. - to jeden z komentarzy ekonomistów, którzy komentują środowe dane GUS. Inflacja skokowo wzrosła z 2,6 do 4,2 proc.