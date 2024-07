10 obniżek, a stopy procentowe na Węgrzech wciąż są wyższe niż w Polsce

Stopy procentowe na Węgrzech po raz kolejny zostały obniżone o 25 punktów bazowych. Tym razem decyzja nie była jednak przesądzona, co zauważa w swoim komentarzu ekspert Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki. "Niemal jedna trzecia prognoz w ankiecie agencji Bloomberg zakładała pauzę w cyklu. O dziesiątej z rzędu redukcji kosztu pieniądza przesądziły niskie odczyty inflacji za czerwiec, ale także silne odbicie forinta, który w minionym miesiącu należał do wąskiego grona najszybciej zyskujących walut na świecie". Ta decyzja odzwierciedla rosnącą pewność węgierskiego banku centralnego co do stabilizacji gospodarczej.