Internet dla każdego. Ruszają dofinansowania

Jak podaje MC, dzięki tej inicjatywie w Polsce pojawi się 19 tysięcy nowych punktów z bezpłatnym Wi-Fi. "Konkurs jest skierowany do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski. To przede wszystkim one borykają się z brakiem ogólnodostępnej sieci" - mówi cytowany w komunikacie resortu minister cyfryzacji Marek Zagórski.