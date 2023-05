Inwestowanie dla zysku i dobra społecznego

Co to jest impact investing?

Jak inwestować etycznie? Warto wykorzystać trend określany mianem impact investing. Nazwa ta dotyczy inwestowania zaangażowanego społecznie albo wprost bywa rozumiana jako inwestycja w społeczeństwo. To jedna z najnowszych, praktykowanych w niektórych kręgach strategii, których celem jest zysk i korzyści społeczne. W co inwestować, by świadomie lokować kapitał w projekty, które z jednej strony pozwalają na osiągnięcie dobrych wyników finansowych, a z drugiej generują zysk społeczny lub środowiskowy?

Połączenie zysku i celu społecznego: dlaczego impact investing jest ważny?

Łącząc ze sobą w ramach inwestowania własny interes i cel społeczny, można budować po prostu lepszy świat, bez straty dla jednostki. Polega to na obraniu podejścia, w którym portfel i aktywa do niego dobiera się tak, by znalazły się w nim np. akcje spółek, które w swojej działalności kierują się względami społecznymi, ekologicznymi i etycznymi. Mogą one bowiem zapewnić zdaniem ekspertów długofalowy zysk.

Ponadto inwestowanie zaangażowane społecznie to nie tylko działalność nastawiona na zysk dla jednostki, ale też nie działanie stricte filantropijne. To połączenie "opłacalnego z pożytecznym". Kto inwestuje w myśl impact investing, może osiągnąć zadowalającą stopę zwrotu, ale i przyczynia się do uzyskania mierzalnej zmiany społecznej.

Kluczowe zasady impact investingu

Przy inwestowaniu zaangażowanym społecznie konieczne jest zachowanie kilku kluczowych zasad. Inwestowanie dla zysku i społecznych korzyści powinno opierać się na ważnych przesłankach: Wykluczenie z portfela inwestycyjnego spółek i branż, które związane są z działalnością mogącą przynosić szkody społeczeństwu i środowisku, np. produkcja alkoholu, hazard, handel bronią.

Inwestowanie zrównoważone, tzw. sustainable investing, które polega na inwestowaniu w spółki biorące pod uwagę w swojej działalności czynniki środowiskowe, inkluzyjność czy zrównoważony rozwój.

Inwestowanie z konkretnym celem dla osiągnięcia pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego.

Brak nastawienia wyłącznie na zysk – również na inne korzyści. Jak wybrać spółki czy fundusze, które pozwalają na inwestowanie społecznie zaangażowane? Warto wziąć pod uwagę wskaźniki odpowiedzialności społecznej, tzw. rating ESC – Environment, Social, Governance. Rating ten bierze pod uwagę, jak dana spółka funkcjonuje w obszarze środowiska, zarządzania i w kwestiach społecznych. Ocena ESG obejmuje: Governance – prawa akcjonariuszy, zarządzanie ryzykiem, transparentne podatki, walka z korupcją.

Environment – zanieczyszczanie środowiska, wykorzystywanie zasobów, ślad ekologiczny, zmiany klimatu.

Social – BHP, klienci, wpływ na społeczność, warunki pracy. W ten sposób można pomnażać swoje pieniądze odpowiedzialnie, a przy tym dbać o środowisko i lokalne społeczności.

Inwestowanie dla lepszego jutra: jak impact investing może zmieniać świat?

‌Duże instytucje finansowe o światowym zasięgu, jak np. JP Morgan, oceniają rynek inwestowania zaangażowanego społecznie na kilkaset miliardów dolarów rocznie. Jego potencjał dostrzegają rządy takich krajów jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Jednak trzeba mieć świadomość, że impact investing wciąż pozostaje w fazie wzrostu i dopiero przyszłość pokaże, czy rzeczywiście idea ta będzie miała rację bytu i coś zmieni w naszym świecie.

Jednym ze sposobów na inwestowanie w duchu impact investingu jest skorzystanie z ofert funduszy specjalizujących się w takich działaniach. W Polsce nie są one jeszcze tworzone, ale w Europie ich nie brakuje. Rynek impact investingu wzrasta, a dzięki temu nie dość, że inwestorzy mogą zarabiać, to jeszcze wspólnie przyczyniają się do tego, by dbać lepiej o środowisko, wspierać najsłabszych i najuboższych.

