Iran odpowiada G7. Mówi o "destrukcyjnej polityce"

Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Nasser Kanaani, wezwał grupę G7 do zaniechania swojej "destrukcyjnej polityki z przeszłości". Kanaani odniósł się do oświadczenia wydanego przez grupę G7 , w którym potępiono eskalację irańskiego programu nuklearnego.

Grupa G7, składająca się z siedmiu najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, wydała ostrzeżenie do Iranu w piątek. W ostrzeżeniu tym grupa wezwała Iran do zaprzestania rozwijania programu wzbogacania uranu. Dodatkowo G7 zapowiedziała podjęcie nowych kroków, jeśli Teheran zdecyduje się przekazać pociski balistyczne Rosji.

Iran krytykuje próby Zachodu

Kanaani, w swoim oświadczeniu, skrytykował próby powiązania konfliktu na Ukrainie z dwustronną współpracą między Iranem a Rosją. Rzecznik irańskiego MSZ oznajmił, że takie działania są podejmowane w celu osiągnięcia stronniczych celów politycznych. Kanaani dodał, że niektóre kraje "uciekają się do fałszywych zarzutów, by kontynuować sankcje" przeciwko Iranowi.

W zeszłym tygodniu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przyjęła rezolucję, w której wezwała Iran do zacieśnienia współpracy z nią oraz do zgody na przeprowadzanie kontroli przez MAEA. Teheran sprzeciwił się temu, co skłoniło Iran do podjęcia działań, takich jak umieszczenie dodatkowych wirówek do wzbogacania uranu w swoim podziemnym obiekcie w wiosce Fordo.