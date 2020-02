Izrael nie wpuści pasażerów, którzy 14 dni wcześniej odwiedzili Chiny

Władze Izraela zadecydowały, że kraj ma być "wolny od koronawirusa". Zmusiło to do reakcji linie WizzAir: że od godziny 12:00 czasu lokalnego 3 lutego 2020 r. wszyscy pasażerowie, którzy odwiedzili Chiny w czasie 14 dni przed wylotem do Izraela, nie są wpuszczani do Izraela. Jeżeli pasażerowie przybędą do Izraela nie spełniając tego warunku, linie lotnicze będą zobowiązane do zabrania pasażerów do kraju pochodzenia lub wylotu – informuje PAP.