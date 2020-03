Jadwiga Emilewicz: "Koronawirus to doświadczenie pokoleniowe, ale wierzę, że wyjdziemy z tego wzmocnieni"

- Chcemy, by był to projekt solidarnościowy, również taki, która połączy nas i opozycję. Te projekty mają być dobre dla Polski. W historii naszego kraju zawsze tak jest, że mobilizujemy się w czasach kryzysu. Mam więc nadzieję, że w czasie tego kryzysu będziemy zmobilizowani, ponad podziałami – i wyjdziemy z niego wzmocnieni – powiedziała.

• Jakie nowości zawiera przedłożony w piątek projekt ustawy? - Przedłużamy świadczenia opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat ośmiu oraz rozszerzenie go na osoby objęte KRUS. Rolnicy również będą mogli więc skorzystać ze świadczenia na opiekę nad dzieckiem, które wcześniej zapisane było do żłobka, przedszkola lub chodziło do szkoły. Rodzice dzieci niepełnosprawnych, które są w placówkach, będą mogli skorzystać ze świadczeń na dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia - powiedziała.